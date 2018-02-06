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Вчера, 5 февраля, в Киеве избили жителя оккупированного Севастополя Юрия Чеканова, который разрушил мемориал Героям Небесной сотни в центре столицы.  

Об этом на своей странице в Facebook сообщил командир батальона «Торнадо» Руслан Абальмаз.

«5 февраля 12 часов дня из рук нашего Президента Пети получил свободу сепаратист, который 4 месяца назад разбил мемориал Небесной сотни, расположенный на аллее Героев Небесной Сотни! Для бойцов «Торнадо», как для патриотов Украины, этот мемориал олицетворяет восставшую справедливость, которая родилась в сердцах тогда, и не смотря на то, что сейчас власть захватили бандиты и марадеры, мы верим что справедливость, родившаяся на Майдане, восторжествует», – написал он.

«Наши слова не расходятся с делами, ниже на фото вандал Юрий Чеканов, который разбил 5 октября 2017 года мемориал Небесной сотни, и за это получил всего 4 месяца.
Если нас кто-то не услышал, или кто то забыл о пролитой крови, мы говорим – война продолжается», – отметил Абальмаз.

Напомним, 5 октября 2017 года на Аллее Небесной сотни в Киеве житель оккупированного Севастополя Юрий Чеканов разбил памятные плиты, установленные в честь Героев Небесной сотни.

Он признал, что сделал это умышленно, чтобы «остановить войну».

6 октября Чеканову суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 320 тыс. грн.

29 ноября 2017 года Печерский райсуд Киева приговорил его к 4 месяцам ареста.
ForUm

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