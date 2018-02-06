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В Полтавской области обезврежена преступная группировка из четырех человек, организатором которой является депутат Миргородского городского совета, сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры.

По данным ГПУ, в начале июля 2017 года на почве личных неприязненных отношений, возникших из-за разногласий в политических взглядах относительно социально-экономического развития города, участниками организованной группы нанесены телесные повреждения депутату Миргородского городского совета 7 созыва Олегу Супруненку, от которых он скончался.

Трех преступников задержали и им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Один из преступников в связи с сокрытием от органов досудебного расследования объявлен в розыск.

Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или повлекшее смерть потерпевшего) и им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на десять лет.

Сейчас досудебное расследование завершено и 31 января обвинительный акт в уголовном производстве направлен в суд.

 
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