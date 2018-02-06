Некоторые украинские депутаты попытались использовать тему санкций США как инструмент политической борьбы, но по факту совершили информационную диверсию против Белого дома, пишет в своем блоге политолог Алексей Красноперов.

«Кремлевский доклад» спровоцировал массу обсуждений и среди украинских политиков и чиновников. Некоторые «говорящие головы» попытались использовать возможные санкции США как инструмент политической борьбы. Например, народный депутат Иван Винник, ссылаясь на «обоснованные источники», обещал, что США объявят санкции против Медведчука, дав понять, что Белый дом считает оппозиционера одним из своих главных оппонентов на пространстве бывшего СССР», - поясняет Красноперов.

Однако появление «кремлевского доклада» показало, что ни Медведчука, ни другого украинского политика в списке нет, обращает внимание политолог. «И вот американский Минфин обнародовал «кремлевский доклад», но фамилии украинского политика там нет. К чему же весь этот информационный шум?», - задает риторический вопрос Красноперов.

Политолог выдвигает версию, что часть украинской элиты всерьез опасается, что США могут включить в санкционный список кого-то из одиозных депутатов или чиновников, у кого «рыльце в пушку». «Поэтому коррумпированные «можновладці» из числа возможных фигурантов санкционного списка дали указание депутату Виннику «вбросить» ложную версию, чтобы отвести от себя подозрения», - поясняет политолог.

Вместе с тем, Алексей Красноперов обращает внимание, что народный депутат Иван Винник фактически совершил диверсию против США, представив, будто Белый дом выступает против обмена пленными и реализацией Минских соглашений в целом.

«На деле оказалось так, что народный депутат Винник совершил информационную диверсию против администрации США. 27 декабря 2017 года прошел самый массовый за последние годы обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса, организованный Медведчуком. А на данный момент идет подготовка ко второму этапу массового обмена - этот вопрос обсуждали Медведчук с Путиным во время встречи 10 января. А благодаря депутату Виннику складывается ложное впечатление, что США выступают против обмена в частности и против выполнения Минских соглашений в целом, потому что стремятся усложнить работу главному переговорщику между Киевом и Москвой, между Киевом и самопровозглашенными «ДНР» и «ЛНР», - резюмирует политолог.