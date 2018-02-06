Разговоры о том, чтобы ввести в Украине режим свободной покупки оружия ведутся достаточно давно, а в Верховной раде зарегистрировано несколько законопроектов на эту тему. Но никуда дальше дебатов и рассуждений этот процесс пока что так и не зашел. Сейчас стартовала новая волна обсуждений легализации оружия в Украине. В частности, генеральный прокурор Юрий Луценко убежден, что короткоствольное нарезное оружие в стране следует легализовать.

Сайт «Сегодня» решил рассказать обо всех «за» и «против» и разобраться, возможно ли введение свободного владения оружием в ближайшее время.

Многие страны дали своим гражданам право на оружие

Вопреки устоявшемуся мнению, оружие в Украине легально, но вот процесс его приобретения достаточно проблемный, муторный и бюрократический. В принципе, каждый гражданин, который достиг 18 лет, имеет право приобрести холодное, пневматическое и охолощенное (предназначенное для имитации выстрела) оружие, с 21 года можно купить охотничье гладкоствольное оружие, а с 25 лет – охотничье нарезное. Покупать оружие можно в неограниченном количестве, правда, для этого нужны соответствующие разрешения и медицинские справки. К тому же, владелец должен обеспечить правильную сохранность оружию.

«Вынужден подчеркнуть, что, в отличие от распространённого мнения, оружие в Украине легально. То есть каждый гражданин, достигший 18 или 21 года и не имеющий медицинских противопоказаний может пройти курсы, и купить оружие, начиная от охотничьих карабинов и заканчивая гражданской версией АК, или снайперскую винтовку большого калибра», – пояснил в комментарии сайту «Сегодня» эксперт аналитического центра «Украинский институт будущего» по внутренней и международной политики Игар Тышкевич.

По данным Министерства внутренних дел Украины, в стране на начало 2017 г. было зарегистрировано 909 тыс. единиц огнестрельного оружия. Вопрос о том, чтобы легализовать короткоствольное оружие, особо остро возникает после различных резонансных преступлений. Но единого мнения на этот счет до сих пор нет. Так, часть людей считает, что свободное владение оружием поможет минимизировать преступления в Украине, т.к. злоумышленники будут бояться получить серьезный отпор. Другие уверены, что такое нововведение наоборот стимулирует полный разгул преступности, а на улицах будут постоянные перестрелки.

«Однозначного ответа на вопрос «целесообразно ли разрешать гражданам свободно владеть оружием» не имеет ни одно государство в мире. В свете событий на востоке Украины и роста преступности (в среднем на 30% за год) все больше граждан нашего государства задумываются над тем, чтобы быть способными на адекватную защиту, а точнее – самозащиту», – говорит эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем аналитического центра «Украинский институт будущего» Татьяна Ющенко.

Юрист добавляет, что большинство развитых стран дали своим гражданам право на свободное владение оружием, что повлекло за собой уменьшение количества насильственных преступлений и преступлений против собственности. К слову, в США каждый американец имеет право свободно владеть оружием еще с 1791 г. Татьяна Ющенко отмечает, что в нашей стране попытки принять похожий закон, который бы легализовал оружие, осуществляются еще с 1998 г., но все они так и не увенчались успехом.

«Согласно ст. 263 Уголовного кодекса Украины, за ношение, хранение, приобретение, передачу или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения нарушителю грозит от трех до семи лет тюрьмы», – комментирует Ющенко.

К слову, сейчас есть определенные категории населения, у которых есть право на травматическое оружие. Это право в Украине имеют только определенные категории граждан:

работники правоохранительных органов и их близкие родственники;

лица, принимающие участие в уголовном судопроизводстве;

журналисты и внештатные журналисты;

депутаты Украины;

члены общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы;

военнослужащие (кроме тех, кто проходит срочную военную службу);

государственные служащие, имеющие категории и ранги.

Также не стоить забывать и о тех, кого награждают огнестрельным оружием в системах МВД, СБУ и Минобороны. Как отмечают эксперты, ежегодно около 500 человек становятся законными владельцами оружия только через награждение.

«Следует помнить, что нет ни одной страны Евросоюза, в которой бы действовал либеральный закон по распространению короткоствола. Более того, приобретение оружия в основном, связано с занятиями спортом, охотой или коллекционированием и не предполагает его ношения и использования для самозащиты», – пояснил в комментарии сайту «Сегодня» Руслан Старовойтенко, эксперт Украинского института исследования экстремизма.

«За» и «против» свободного обращения оружия

Ясно, что как только вопрос о свободном обращении оружия начал активно обсуждаться, появились как рьяные противники этой инициативы, так и те, кто считал ее абсолютно правильной и необходимой для современной Украины.

Разбои, вооруженные нападения, убийства, грабежи и, самое главное, война на востоке Украины способствуют тому, что у населения растут панические настроения и желание найти эффективный метод для самозащиты. Как противовес – страх, что с ростом количества оружия на руках увеличится и количество преступлений. Так, эксперты «Украинского института будущего» уверены, что росту уровня преступности способствует, в первую очередь, нелегальный оборот оружия между гражданами, которые проживают в зоне АТО, и остальной частью Украины.

«Стоит себе честно признаться, что так называемые «месячники» добровольной сдачи оружия не действуют: количество преступлений с его применением растет, а с ним растет количество людей, которые недовольны отсутствием права на эффективную самозащиту. Ситуацию мог бы исправить закон, разрешающий гражданам иметь оружие (конечно за исключением людей, имеющих психические заболевания). И здесь, мне кажется, в нынешней ситуации больше «за» чем «против», – говорит юрист Татьяна Ющенко.

Она также перечисляет положительные аспекты такого разрешения:

сам факт вооруженных сознательных граждан заставит властную элиту считаться с их мнением, нести ответственность за принятые решения и их последствия;

наличие оружия дает ощущение безопасности и для этого ее необязательно применять;

легализация оружия увеличит поступления в Государственный Бюджет (плата за лицензию, обучение и т. д.).

Правда, эксперт добавляет, что разрешение на оружие не является панацеей от бед, поскольку средство защиты очень легко может превратиться в средство нападения, и все зависит исключительно от того, в чьих руках оно находится.

«Поэтому вопросам культуры обращения с оружием, правил обращения с ней и применения также нужно уделять чрезвычайное внимание. Ситуацию же, при которой часть украинцев имеет оружие легально, часть – нелегально, а у части вообще его нет, нельзя назвать справедливой», – подытожила Ющенко.

Стоит добавить, что из-за ситуации на востоке Украины количество нелегального оружия в стране неумолимо растет, поэтому проблема, так или иначе, нуждается в решении.

«Проблема не в наличии оружия как такового, проблема в нелегальном оружии. Легальный ствол в большинстве стран проходит «отстрелку» – в специальной базе (ранее были целые гильзотеки) хранятся признаки, по которым всегда можно установить, из какого конкретного образца был произведён выстрел. То есть, владелец легального оружия взвесит за и против, прежде чем применить. Преступники чаще всего не пользуются легальным оружием. Например, у украинцев на руках сегодня около 2 миллионов легальных ружей и карабинов. То есть в любой стандартной пятиэтажке есть как минимум 5-6 стволов. Но ведь нам не страшно! Это же у «обычных соседей». Короткоствол также будет у «обычных соседей», – поясняет Игар Тышкевич.

Эксперт добавляет, что нас пугают картинками из США, где не редкость трагические случаи с применением оружия в толпе людей, но, при этом, забывают уточнять, что 80% трагедий случается в тех штатах, где ношение оружия запрещено. Также Тышкевич напомнил случай в Южной Каролине, который произошел около ночного клуба, где преступник достал пистолет, совершил три выстрела и был застрелен обычным гражданином с пистолетом.

«Я за оружие. И дело не только в преступности. Свободное владение и право на применение оружия изменяют подход к государству. Сейчас оно многими воспринимается как нечто, раздающее блага. В реальности же оно является всего лишь формой договора свободных людей о сосуществовании на определённой территории. Оружие у свободных людей склоняет к правильному пониманию того, что есть государство», – очертил свою позицию Тышкевич.

А в Украинском институте исследовании экстремизма отмечают, что наличие оружия у людей не останавливает преступников, а, наоборот, провоцирует их к нападению.

«Исследования международных экспертов доказали прямую зависимость между количеством оружия на руках населения и количеством преступлений с их использованием: В Великобритании, Австралии, Венгрии, Польше, Румынии, КНР, Японии, Чили мизерное количество оружия у населения, однако индекс убийств на 100 000 населения значительно меньше, чем там, где оружия у граждан много, в частности в США, Мексике, Бразилии, Колумбии, Йемене, Филиппинах. Наличие оружия у граждан не останавливает преступников, более того, стимулирует их к более агрессивному нападению из-за опасности получить сопротивление. Также возрастает интерес представителей преступного мира к изъятию легального оружия у добропорядочных граждан для совершения преступлений и запутывания их последующего раскрытия», – говорит Руслан Старовойтенко.

Эксперт говорит, что для того, чтобы получить разрешение на ношение и использование короткоствола для самозащиты, нужны веские аргументы: угроза жизни, подтверждение факта нападений, судебные решения, годы учебы и медицинские экспертизы относительно психологической адекватности. Также, мировым трендом, тем более для стран Евросоюза, является усиление контроля за оружием, особенно требований относительно хранения, транспортировки и использования.

«Согласно этим требованиям воспользоваться оружием для самозащиты даже в случае неожиданного нападения практически невозможно. В такой ситуации государство должно усиливать профессионализм и доверие к правоохранительным органам, только они должны поддерживать порядок в стране, в другом случае, хаос и насилие могут привести к тотальной войне »всех против всех» и к судам Линча в отдельно взятой европейской стране», – пояснил Старовойтенко.

В ближайшем времени правительство не рискнет принимать закон о свободном обращении оружия

Вопрос о легализации оружия довольно щепетильный, а принять такой закон пока что сложно. Напомним, что еще летом 2017 г. министр внутренних дел Украины Арсен Аваков говорил о том, что существует очень много препятствий для принятия парламентом Украины закона о свободном обращении оружия. Он отмечал, что в первую очередь статистика свидетельствует: большинство граждан Украины против этого решения.

«Кроме того, это случаи применения оружия сейчас, указывающие на то, что для принятия такого закона необходимо очень много учесть для того, чтобы оружие в коем случае не попало в руки лиц с нестабильной психикой, преступников, людей с зависимостями и с психическими расстройствами», – сказал Аваков.

Но в преддверии выборов тема свободного обращения оружия вновь появилась на поверхности. Так, недавно нардеп Антон Геращенко в комментарии СМИ заявил, что предлагает провести всеукраинский референдум во время президентских или парламентских выборов, на котором можно определиться, нужно ли легализировать короткоствольное оружие.

Игар Тышкевич в комментарии сайту «Сегодня» отметил, что проблема лежит в следующей плоскости – стоит ли гражданам разрешать покупать короткоствольное оружие (и другие виды оружия скрытого ношения) на общих основаниях. И стоит ли разрешать скрыто носить такое оружие. Он добавил, что это два разных вопроса, ведь в некоторых странах разрешено владеть короткостволом, но нельзя его носить. В большинстве стран, где действует разрешение на покупку, есть нормы, разрешающие и носить оружие.

«Вводя продажу короткоствола, его ношение, стоит внести изменения в целый ряд законов, в том числе в Уголовный кодекс. Иначе, без норм, обуславливающих применение такого оружия, само разрешение на продажу ничего не даёт.

Возможно ли принятие таких норм в Украине? Возможно. Кроме описанных условий необходима ещё политическая воля. Но тут есть свои подводные камни – пока большинство население думает категориями «легализации оружия» и пока большинство связывает введение норм по «короткостволу» с картинкой шпаны, разгуливающей по улице с автоматами, политики не рискнут пойти на такой провокационный шаг. Особенно перед выборами», – пояснил эксперт и добавил, что до 2019 г. эта проблема вряд ли найдет свое решение, но новые законопроекты, вероятнее всего, будут подаваться в Верховную Раду.

В свою очередь, в Украинском институте исследования экстремизма считают, что украинские правоохранительные органы и большинство парламентариев вряд ли возьмут на себя ответственность за либерализацию короткоствольного оружия, т.к. для этого нет достаточных оснований.

«Необходимо лишь принятие единого, обновленного закона про гражданское оружие, которое объединит в себе уже существующие правовые нормы для более эффективного контроля за распространением и использованием оружия в стране. Такие законопроекты есть, но их рассмотрение откладывается, возможно, принятие решения будет зависеть от политической воли будущего состава парламента при условии отсутствия военных действий на востоке Украины и относительно спокойной внутренней ситуации в стране», – говорит Старовойтенко.

Анастасия Ищенко, «Сегодня»