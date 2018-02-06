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По состоянию на 7:00 6 февраля остаются обесточенными 22 населенных пункта во Львовской области, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в ночь с 3 на 4 февраля из-за осложнения погодных условий (дождь, снег, налипание мокрого снега), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 394 населенных пунктов в 7 областях Украины.
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