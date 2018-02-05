Мошенники от имени Министерства финансов Украины распространяют ложную информацию об якобы осуществлении Минфином выплат компенсаций акционерам АО «МММ», сообщает пресс-служба министерства.

«В последнее время в Минфин поступают сообщения о том, что от имени Министерства осуществляются звонки гражданам и предлагается компенсация за бывшее участие в АО «МММ», – говорится в сообщении.

В Минфине отметили, что мошенники звонят из Киева под разными именами и говорят, что по решению суда министерство сейчас выплачивает соответствующую «компенсацию». Далее сообщают, куда следует приехать, чтобы восстановить квитанции и какой «налог» для этого необходимо оплатить.

«Учитывая указанное, сообщаем, что, поскольку в соответствии со статьей 152 Гражданского кодекса Украины акционерное общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам, а также учитывая то, что государство не брало на себя обязательств по осуществлению любых выплат акционерам АО «МММ», информация об осуществлении указанных выплат Минфином является неправдивой», – подчеркнули в министерстве.

В то же время с целью предотвращения мошенничества, в случае поступления в адрес бывших акционеров АО «МММ» соответствующих звонков, в Минфине советуют обращаться в правоохранительные органы.