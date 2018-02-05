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Прокуратурой Автономной Республики Крым по результатам рассмотрения обращения посольства Украины в Федеративной Республике Германия внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения гражданами ФРГ порядка въезда на временно оккупированную территорию, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что 3 февраля 2018 года в нарушение определенного порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, в Автономную Республику Крым прибыли граждане Федеративной Республики Германия, которые планировали использовать свою поездку для встреч с представителями российской оккупационной власти для обсуждения с ними путей налаживания контактов с немецкой стороной», – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что сейчас проверяются все обстоятельства совершения уголовного преступления.

Уголовное производство начато по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332-1 УК Украины.

Напомним, по данным российских СМИ, в оккупированный Крым прибыла делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ, среди которых депутаты от правопопулистской партии «Альтернатива для Германии». Депутаты заявили, что их не волнуют угрозы Киева запретить им въезд в Украину.

Правительство ФРГ раскритиковало депутатов за визит в Крым.
ForUm

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