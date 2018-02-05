Одесский апелляционный административный суд отказал в удовлетворении иска Союза общественных организаций «Ассоциация казацких обществ «Сич» к Одесскому городскому совету относительно переноса монумента «Потемкинцам – потомки» в центр города, что подразумевает демонтаж памятника Основателям Одессы, центральная фигура которого – императрица Екатерина II.

Соответствующее решение было принято судом сегодня, 5 февраля.

Истцы, в частности, считают, что монумент «Потемкинцам - потомки», вместо которого более 10 лет назад на Екатерининской площади установлен памятник Основателям Одессы, был незаконно перенесен на Таможенную площадь. Перенос «потемкинцев», в свою очередь, позволил освободить центр Екатерининской площади под композицию Основатели Одессы, сообщает УНИАН.

Истцы также не согласны с комплексной реставрацией указанной площади. Они считают, что установка памятника была направлена «против национального достоинства украинцев и подрывает национальную безопасность». Заслушав стороны, суд оставил решение Приморского районного суда, принятое в 2017 году, без изменений, признав тем самым, что монумент «Потемкинцам - потомки» был перенесен на Таможенную площадь незаконно, но и не обязал власти вернуть памятник на Екатерининскую площадь. Во время судебного заседания возле здания суда, на улице Софиевской, около 20 человек стояли с плакатами в поддержку установки памятника Основателям Одессы. Они держали плакаты: «Не будите лихо, не трогайте Катю!!!», «Екатерина – это Одесса!!!», «Прекратите беззаконие».

Летом 2017 года Приморский районный суд Одессы признал незаконным и отменил решение Одесского горсовета об установке памятника Основателям Одессы на Екатерининской площади. Иск подала «Ассоциация казацких обществ «Сич». Также в 2017 году Институт национальной памяти предложил Одесскому городскому совету демонтировать памятник Екатерине II.

В 2007 году в Одессе провели комплексную реставрацию Екатерининской площади, в рамках которой установили памятник «Основателям Одессы» - точную копию оригинала, демонтированного большевиками в 1925 году. Центральная фигура монумента – императрица Екатерина II.

Украинские активисты неоднократно угрожали уничтожить монумент. После его установки в городе произошли столкновения между сторонниками и противниками памятника.

Памятник Основателям Одессы представляет собой композицию, центральная фигура которого – императрица Екатерина II. Ее окружают сателлиты – Григорий Потемкин, Платон Зубов, Иосиф Дерибас и Франц Деволан. Впервые был открыт на Екатерининской площади 2 сентября 1900 года. Через 20 лет композицию демонтировали, позднее на площади установили памятник Карлу Марксу, но он был уничтожен во время Второй мировой войны. В 1965 году на этом месте был установлен памятник морякам-потемкинцам – площадь тогда называлась Потемкинской. В 2007 году «потемкинцев» перенесли на Таможенную площадь. На площади, которой вернули предыдущее название, установили монумент Основателям Одессы.