Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин прокомментировал слова бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который назвал его «сукиным сыном».

«То, что он обозвал мою покойную маму сукой, значит у человека нет ничего святого. Я считаю, что нормальный человек, у которого есть мать, не может так говорить. Это мое глубокое убеждение. Мать есть мать. Для любого человека она самое святое», - сказал он.

Шокин подчеркнул, что «если он до этого опустился - мне просто жаль этого человека. Если он не уважает матерей, он просто особь».

По словам экс-генпрокурора, заявление Байдена в очередной раз подтвердило, что его увольнение произошло незаконно и под внешним давлением на руководство Украины, сообщают Українські Новини.

«Я глубоко уважаю США и американский народ, как стратегического и самого главного и важного партнера Украины, который оказывает нам помощь в самые тяжелые времена нашей страны. Но я хочу разделить американский народ и таких лиц как Джо Байден. Я считаю, что это немного разные вещи - американцы и Байден. То, что творит Байден, он фактически вмешивается во внутренние интересы других государств, нарушая их суверенитет, навязывая свою личную волю, прикрываясь, что он представляет Соединенные Штаты Америки. Заявление Байдена в очередной раз подтвердило, что мое увольнение произошло незаконно под давлением этого лица, которое осуществлялось на руководство нашего государства извне», - сказал Шокин.

Он добавил, что заявление Байдена будет дополнительным аргументом в судах о незаконности его увольнения с поста генпрокурора.

«Его цитаты и видеоконференция будет дополнительным аргументом в судах, которые сейчас проходят по моим искам и подтвердят правомерность моей позиции о незаконном увольнении. Я еще раз подчеркну - к американцам я отношусь с огромным уважением, и к нынешней администрации, ее Президенту и считаю, что такие люди как Джо Байден оказались случайными в этом политикуме и уходящие из истории США», - подчеркнул Шокин.

Он также отметил, что во время работы генпрокурором лично активизировал ряд серьезных уголовных дел, что видимо и не понравилось Байдену.

Напомним, выступая в Совете по международным отношениям США, Байден назвал Шокина «сукиным сыном».

«Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что они будут предпринимать шаги по генеральному прокурору, но они этого не сделали. Я пошел на пресс-конференцию и сказал: мы вам не даем миллиарда долларов. Они мне говорят: Вы не имеете таких полномочий, вы – не президент, президент говорил, что даст. Я такой: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиарда долларов. Я сказал: я еду через 6 часов, если ваш генпрокурор не будет уволен к тому времени, вы не получаете денег. И тот сукин сын был уволен», - сказал он.

Дочь экс-генпрокурора Алина, которая является гражданкой США заявила, что намерена подать в суд на экс-вице-президента США.