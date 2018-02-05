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Министерство культуры Украины по представлению Службы безопасности внесло в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, российских актеров Александра Фисенко, Егора Баринова и Евгения Бакалова, а также о российского режиссера Александра Якимчука.

Об этом говорится в приказе ведомства №93 от 1 февраля.

«Обновить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами Фисенко Александр Анатольевич, Баринов Егор Валерьевич, Бакалов Евгений Васильевич, Якимчук Александр Викторович», – сказано в документе.

По состоянию на 5 февраля в черном списке Минкульта значатся 124 человека.

Напомним, 15 января Министерство культуры внесло в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, двух российских певцов, кинорежиссера Никиту Михалкова и белорусского ведущего. 

30 января Министерство культуры внесло в этот список по российского поэта-песенника Илью Резника и актера Владимира Меньшова. 
ForUm

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