Обращение Медведчука к Путину с просьбой посодействовать обмену пленными запустило весь процесс и отодвинуло на второй план других политиков Киева. Стоит задуматься о могуществе и влиянии этого человека. Об этом пишет польский аналитический центр «Варшавский институт», освещая процесс обмена пленными в Украине.

«Обмен узниками между Украиной и т.н. народными республиками — это очевидный гуманитарный успех. Но в политическом плане это поражение Киева. Весь процесс инициирован Москвой и проведен на ее условиях. Таким способом Владимир Путин реализует свой сценарий «спокойствия» в деле Донбасса», — отмечает «Варшавский институт».

По его мнению, состоявшийся 27 декабря первый за 14 месяцев обмен от начала до конца был кремлевской операцией.

«Путин показал, что является миротворцем и выполняет просьбы Украины. Однако это по просьбе Виктора Медведчука российский президент позвонил лидерам «народных республик», — пишут аналитики центра, напоминая о состоявшейся 15 ноября встрече Медведчука с Путиным, Медведевым и патриархом Кириллом.

Интересную роль, отмечается в статье, сыграл в этом процессе Медведчук.

«Кум Путина, некогда «серый кардинал» президента Леонида Кучмы, давно представляет Киев в переговорах по обмену пленными. Это политический риск для нынешней украинской власти, ведь Медведчук считается лидером «пророссийской фракции» в Украине. Его просьба запустила весь процесс (обмена — Ред.) и в то же время она отодвинула других политиков в Киеве. Теперь Медведчук может говорить, что раз он провел обмен пленными, он имеет шанс освободить свыше сотни незаконно задержанных украинцев», — допускает «Варшавский институт». Материал польского аналитического центра был перепечатан рядом польских ресурсов. В частности, статью разместил портал «Ягеллония».

Аналитики центра считают, что таким образом Медведчук стал частью российского сценария «деэскалации, в соответствии с которым Россия старательно создает свою «партию мира» в Киеве, которая состоит из сторонников улучшение отношений с Россией.

Напомним, спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Виктор Медведчук занимается обменом пленными с декабря 2014 года. Благодаря ему освобождены 478 человек, среди которых военные и гражданские лица; кроме того, осужденные в РФ Юрий Солошенко, Геннадий Афанасьев и Надежда Савченко вернулись в Украину.