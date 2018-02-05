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Во вторник, 6 февраля, в Киеве облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11 градусов, днем -2...-4 градуса.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Гидрометцентр.

На западе Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, днем местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10...-16 градусов, в Волынской и Ривненской областях до -18 градусов, днем -2...-7 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-14 градусов, в Сумской и Житомирской областях -12...-18 градусов, днем -1...-8 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-12 градусов, днем +1...-6 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-13 градусов, днем +1...-5 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем с дождем, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем 0...+5 градусов.
ForUm

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