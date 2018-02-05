Некомплект полицейских в Национальной полиции Украины на начало 2018 года составляет 15,9 тыс. человек (13,6% от штатного состава). Из них в столице Украины вакантными остаются 1,6 тыс. должностей полицейских (18,5% штатного состава).

Об этом говорится в ответе Национальной полиции Украины на запрос Українських Новин.

При этом некомплект полицейских существенно снизился по сравнению с началом 2017 года, когда в Украине не хватало 23,7 тысяч полицейских.

Общая штатная численность полицейских Нацполиции по Украине утверждена на уровне 116,1 тыс. человек (из них 8,7 тыс. - в Киеве).

При этом, на протяжении 2016 года из рядов Нацполиции уволились 15,8 тыс. человек или 13,6% личного состава (в Киеве - 1,7 тыс. человек). В 2017 году из рядов Нацполиции уволились 7,9 тыс. человек или 7% состава (в Киеве – 617 человек).

Штат центрального аппарата Нацполиции на начало 2018 года составляет 2405 человек против 2347 на начало 2017 года и 2300 человек на начало 2016 года.