6 февраля десница одного из самых почитаемых христианских святых - великомученика Георгия Победоносца будет доставлена для поклонения в Десятинный монастырь Киева (ул. Владимирская, 2).
Мощи святого Георгия Победоносца будут принесены в Десятинный монастырь Киева со Святой горы Афон по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всей Украины Онуфрия.
Уже известен график пребывания святыни. Ковчег с мощами встретят в Десятинном монастыре 6 февраля в 9:30, после чего настоятель Десятинного монастыря архимандрит Гедеон совершит Божественную литургию.
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