На Воздухофлотском путепроводе ведутся плановые работы по скалыванию частей бетона с элементов конструкции моста. Об этом сообщает коммунальная корпорация «Киевавтодор», комментируя распространяемую в СМИ и соцсетях информацию о проблемах с техническим состоянием указанного объекта.

«На протяжении последних 3 суток в ночное время специалистами специализированного коммунального предприятия по ремонту и содержанию мостов «Киевавтодормост» на Воздухофлотском путепроводе выполнялись работы по превентивному скалыванию бетона на элементах путепровода. На фото, тиражируемых в средствах массовой информации, изображены снятые рабочими части бетона», - говорится в сообщении.

Указанные работы являются плановыми и будут продолжаться еще в течение нескольких ночей, подчеркнули в корпорации.

Следует отметить, что в настоящее время ведутся проектные работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении просп. Победы, ул. Вячеслава Черновола и просп. Воздухофлотского.

Ранее СМИ сообщили, что в Киеве куски бетона отваливаются от моста и падают прямо на тротуар.



