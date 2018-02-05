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В Киеве из-за гриппа учебный процесс приостановлен в трех школах (№ 96, № 8 № 214) полностью и в 16 школах (119 классов) покласово. Об этом во время еженедельного брифинга заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.

По его словам, сейчас в городе заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на уровне, характерном для данного периода года. За 5-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 21798 больных гриппом и ОРВИ (за 4-ю неделю заболело 19636), наблюдается рост заболеваемости, если сравнивать с предыдущей неделей на 9,9%. Показатель заболеваемости составил 745,0 (за 4-я неделя 671,1) и ниже эпидемического порога на 36,0%.

«По сравнению с предыдущей неделей в столице наблюдается рост заболеваемости за счет детского и взрослого населения. Так, взрослых заболело 6344 человека против 5955 за 4 неделю, рост на 6,1%, детей - 15454 против 13681, рост на 11,5%. В структуре заболеваемости дети составляют 70,9%, а на предыдущей неделе – 69,8%. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 15%, 6804 случая, что составляет 44,0% от общего количества заболевших детей, и 31,2% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью», - отметил Поворозник.

По его словам, в медицинские учреждения за 5-ю неделю эпидсезона госпитализированы 213 человек, из них 137 детей. За текущую неделю в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачен 1171 человек, с начала эпидемического сезона - 26954 человека, из них 6491 ребенок.

«Учебный процесс может быть приостановлен как в школе в целом так и покласово. Дошкольные учебные заведения закрываться не будут. Так, в настоящее время учебный процесс приостановлен в трех школах (№ 96, № 8 № 214) полностью и в 16 школах (119 классов) покласово. Наибольшее количество отсутствующих школьников наблюдается в Святошинском и Дарницком районах. Не закрыто ни одного класса в Шевченковском, Подольском, Печерском, Деснянском и Голосеевском районах», - отметил Поворозник.

Напомним, 1 февраля в связи с ростом уровня заболеваемости среди детей члены постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА приняли решение о возможности временного приостановления учебного процесса в учебных заведениях - при отсутствии 20% от общего количества учащихся.
ForUm

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