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Представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко заявила, что Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента обновленное представление о назначении членов ЦИК, в том числе с кандидатом от фракции «Батькивщина». Об этом она сказала в ходе согласительного совета парламента 5 февраля, сообщили ForUm’у в пресс-службе БПП.

«На сегодняшний день Президентом подано 14 кандидатур, в том числе, кандидатура от фракции «Батькивщина»», - заявила Луценко.

Также, по ее словам, на прошлой неделе состоялись консультации в АП с представителями «Оппоблока».

«Они имеют 3 кандидатуры, с которыми определяются, после чего Президентом в ВР будет представлена дополнительно кандидатура от «Оппоблока». Хочу заметить, что Президент не блокирует представительство в ЦИК от любой фракции», - отметила Луценко.

Как сообщал ForUm, 23 января Порошенко во время встречи с председателем Верховной Рады Андреем Парубием подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии. Позже список был дополнен одной фамилией.

У 12 из 15 членов Центризбиркома семилетний срок полномочий завершился еще 1 июня 2014 года, но они продолжают выполнять свои обязанности.

Представление о назначении новых членов ЦИК Президент вносит в Верховную Раду после консультаций с фракциями и обсуждения их предложений.

 

 
ForUm

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