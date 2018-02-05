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Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта пропуска «Киев» в столичном международном аэропорту обнаружили российского артиста, который незаконно находился на территории оккупированного Крыма. Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Вчера вечером в аэропорту «Киев» во время оформления пассажиров рейса «Фарнборо-Киев» разоблачен гражданин Российской Федерации, в отношении которого была информация о возможном нарушении законодательства Украины в части, касающейся пересечения государственной границы Украины через недействующие пункты пропуска и пребывания на временно оккупированных территориях. Сотрудники Госпогранслужбы установили, что такие факты действительно имели место», - говорится в сообщении.

Как выяснилось, мужчина является российским композитором и членом поп-группы «А'студио», который в ноябре 2016 с гастролями посещал Крым.

Сейчас российскому артисту запрещен въезд в Украину сроком на 3 года, через границу его не пропустили и отправили рейсом в Алма-Ату.
ForUm

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