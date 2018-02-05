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Премьер-министр Владимир Гройсман предполагает, что некоторые из министров, подавшие в отставку, могут остаться на работе.

Об этом он заявил в понедельник на брифинге в парламенте, сообщает Украинская правда.

По его словам, увольнением министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового и министра информационной политики Юрия Стеця занимается Верховная Рада.

«Идут консультации, и посмотрим, что будет нужно для того, чтобы определить окончательные кандидатуры на те должности, из которых будут уволены парламентом министры. Возможно, кто-то и останется работать», - отметил премьер.

Он рассказал, что сейчас по этому вопросу происходит «диалог в рамках коалиции».

Как известно, в 2017 году заявления об отставке написали министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой и министр информационной политики Юрий Стець.
ForUm

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