Премьер-министр Владимир Гройсман предполагает, что некоторые из министров, подавшие в отставку, могут остаться на работе.

Об этом он заявил в понедельник на брифинге в парламенте, сообщает Украинская правда.

По его словам, увольнением министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового и министра информационной политики Юрия Стеця занимается Верховная Рада.

«Идут консультации, и посмотрим, что будет нужно для того, чтобы определить окончательные кандидатуры на те должности, из которых будут уволены парламентом министры. Возможно, кто-то и останется работать», - отметил премьер.

Он рассказал, что сейчас по этому вопросу происходит «диалог в рамках коалиции».

Как известно, в 2017 году заявления об отставке написали министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой и министр информационной политики Юрий Стець.