На столичной Дарнице во время дорожного конфликта неизвестные из травматического оружия ранили отца с сыном, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Инцидент произошел около полуночи. Конфликт между мужчинами произошел при выезде со двора. Трое неизвестных подошли к отцу с сыном, стали цепляться и ногами стучать по автомобилю. Завязалась драка, в ходе которой один из злоумышленников сделал несколько выстрелов. После этого преступники с места происшествия скрылись.

Пострадавшим, у которых ранения ног и у старшего мужчины – в живот, оказали медицинскую помощь без госпитализации.

Место происшествия отработала следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции. С места изъяли стреляные гильзы. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к правонарушению.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.