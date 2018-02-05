также в разделеСтолица
Из-за гриппа в Киеве закрыли 3 школы 9
«Киевавтодор»: Бетон на Воздухофлотском путепроводе скалывают планово 21
В Десятинный монастырь Киева доставят мощи Георгия Победоносца 21
Подозреваемого в убийстве военного в Киеве нашли в Запорожье 55
Монахи Десятинного монастыря просят суд отпустить поджигателей 36
Полиция: Воскресные митинги в Киеве прошли без драк 30
Виновник смертельного ДТП в Киеве задержан, он был пьян 76
В Киеве проходит марш сторонников Саакашвили 59
В центре Киева пройдет несколько акций, полиция наготове 32
В Киеве произошло смертельное ДТП с участием 5 авто 89
В Киеве ухудшится погода 56
В Киеве проходит митинг за снос храма УПЦ МП возле Десятинной церкви 182
Прокуратура будет просить смягчения меры пресечения поджигателям монастыря УПЦ МП 317
В центре Киева демонтировали крест УПЦ МП 70
На Андреевском спуске уберут киоски с сувенирами 83
В Киеве ухудшится погода 40
В Киеве начали закрывать на карантин школы и классы 59
В Киеве задержали подозреваемых в подрыве гранатой полицейских в Днипре 46

На столичной Дарнице во время дорожного конфликта неизвестные из травматического оружия ранили отца с сыном, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Инцидент произошел около полуночи. Конфликт между мужчинами произошел при выезде со двора. Трое неизвестных подошли к отцу с сыном, стали цепляться и ногами стучать по автомобилю. Завязалась драка, в ходе которой один из злоумышленников сделал несколько выстрелов. После этого преступники с места происшествия скрылись.

Пострадавшим, у которых ранения ног и у старшего мужчины – в живот, оказали медицинскую помощь без госпитализации.

Место происшествия отработала следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции. С места изъяли стреляные гильзы. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к правонарушению.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

44
Теги