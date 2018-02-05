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Херсонский городской суд продлил до 2 марта включительно арест подозреваемого в государственной измене «бывшего министра здравоохранения Республики Крым» Петра Михальчевского. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Автономной республики Крым Татьяна Тихончик, передают Українські новини.

«Арест продлен на месяц – до 2 марта включительно», – сказала она.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения для подозреваемого.

Как сообщал ForUm, 5 января СБУ обнаружила в Киеве бывшего министра здравоохранения «Республики Крым» Петра Михальчевского и провела обыск в месте его проживания. Ему инкриминируется госизмена.

Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, «служебное удостоверение» за подписью Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями.

8 января в Херсоне суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц  без права на залог.

Михальчевскому инкриминируется государственная измена (ст. 111 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Он был «министром здравоохранения Крыма» с марта по июнь 2014 года.

Впоследствии оккупационная власть обвинила его в участии в коррупционных схемах, после чего он написал заявление об отставке по собственному желанию.

 

 
ForUm

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