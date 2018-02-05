Сражались на строительной площадке с кременчугскими полицейскими, крушили киоск в Черкассах, охотились на браконьеров на Каневском водохранилище и захватывали трибуну Черкасского городского совета. Члены организации «Национальные дружины» на странице движения в Facebook обещают «силой установить украинский национальный порядок». Имеет ли он что-то общее с порядком законным? Журналисты Радио Свобода расспросили советника министра внутренних дел Ивана Варченко о законности патрулей «Национальных дружин» и отношение к ним в МВД

Лично с ребятами из «Национального дружин» не знаком, говорит Иван Варченко. Однако, он в курсе, что многие из них ранее служили в зоне боевых действий на Донбассе в составе полка «Азов», который подчинен МВД.

«Я понимаю, что эти «Национальные дружины» имеют историю, связанную с другими организациями, которые работали в зоне боевых действий, которые работали в Национальной гвардии, в Вооруженных силах работали. Я понимаю, что они имеют правильные ценности в голове. И это придает мне аргументов к надежде, что они будут действовать в рамках закона», - говорит чиновник. Между тем, члены «Нацдружин» обещают устанавливать в Украине именно «национальный порядок», а не законный.

Немало украинских экспертов, блогеров и журналистов назвали «Национальные дружины» проектом министра внутренних дел Арсена Авакова. Среди основных версий, зачем это ему нужно:

политическое давление на Президента Петра Порошенко,

подготовка «штурмовых отрядов» для уличных противостояний на ближайших выборах,

распространение в обществе чувство опасности для обоснования больших бюджетных расходов на силовые структуры.

И хотя ценности членов «Национального дружин», которые ранее служили в структурах МВД, Иван Варченко называет «правильными», однако, связи между Министерством внутренних дел и «Национальным дружинами» категорически отвергает.

«МВД не занимается ни открыто, ни «подковерно» созданием организаций, которые хотят выполнять какие-то функции в Украине. И извините, если эти граждане Украины будут нарушать закон, они будут нести ответственность независимо от того, какая у них была история отношений с МВД», - уверяет он.

Отвечая на вопрос о «Национальных дружинах», Варченко не желает говорить только об этой организации. По его словам, объединений, готовых охранять общественный порядок на улицах городов, в Украине более 10 тысяч. В создании подобных организаций, в соцсетях назвали «частными армиями», советник главы МВД видит позитив. Мол, это поможет сэкономить бюджетные средства.

«Мы приветствуем участие граждан в общественно-политической жизни и в общественной жизни. Чем нужны подобные сотрудничества? Тем, что таким образом разгружается государственный бюджет. Есть возможность вложить больше усилий для охраны порядка. И не за счет бюджетных средств. Самое важное – таким образом граждане приучаются к правовому мышлению», - говорит Варченко.

Правда, до того как выйти на патрулирование улиц, «Национальные дружины» и остальные подобные организации должны заключить договоры с местными органами Национальной полиции. Закон определяет, что действовать они должны согласованно и совместно с представителями Национальной полиции и Национальной гвардии. Кроме того, закон предусматривает, что они могут самостоятельно выполнять такие задачи только в сельской местности и только по поручению руководителя соответствующего подразделения.

Однако члены «Национального дружин» заявляют, что патрулируют города уже почти год и никаких договоров с органами Национальной полиции еще не заключали.

«Прогулки в масках и форме не запрещены» - советник Авакова о «Нацдружинах»

Патрулирование улиц членами организации «Национальные дружины» законны, потому что по сути является прогулками молодых ребят в форме, напоминающей военную. Советник Авакова признает, что таким образом «Нацдружины» обходят требование согласовывать свои действия с Национальной полицией. Однако уверяет – если сторонники движения нарушат закон, их привлекут к ответственности

«Смотрите, если это будет прогулка на улице людей, которые одеты в униформу и имеют определенные индификационный признаки, то, соответственно, они имеют такое же право, как и другие граждане, прогуливаться по городу Киеву в костюме – без костюма, в камуфляже – без камуфляжа. Там, где они разрушают заправки, там, где они нападают на базарах на людей, там, где они осуществляют какие-либо другие противозаконные действия, в частности в Кременчуге сопротивляются полиции, там по 345 статье Уголовного кодекса есть производство и по нему осуществляется расследование».

И хотя уже есть видеодоказательства того, что представители «Нацдружин» готовы к силовым действиям – разрушают чужое имущество, дерутся с полицейскими и пытаются контролировать работу депутатов – советник главы МВД Иван Варченко призывает их не бояться.

«Бояться ни в коем случае не нужно. У нас более чем сильная правоохранительная система. У нас несколько десятков тысяч полицейских, которые имеют боевой опыт. У нас несколько десятков тысяч представителей Национальной гвардии. Правоохранительной системе хватит сил, чтобы обеспечить общественный порядок», - успокаивает чиновник.