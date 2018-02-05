также в разделеПолитика
Саакашвили проиграл апелляцию по предоставлению политубежища 24
У Порошенко говорят, что в списке кандидатов в ЦИК есть представитель «Батькивщины» 15
Гройсман: Некоторые из подавших в отставку министров могут передумать 62
Порошенко внес в Раду представление на членов ЦИК 22
Парубий обещает уже завтра приступить к законопроекту об антикоррупционном суде 18
Две страны могут войти в ЕС в ускоренном порядке 94
Украина в рейтинге демократий отнесена к «гибридному режиму» 69
Премьер Польши назвал главную цель закона о запрете «бандеризма» 166
В Польше заявили, что готовы к диалогу по скандальному закону 30
Порошенко поздравил президента Кипра с переизбранием 29
В ФРГ прокомментировали скандальный польский закон 87
Украина призвала изменить процедуру применения вето в СБ ООН 138
Руководители социалистов: Соцпартию по-рейдерски захватил бывший председатель СПУ Илья Кива при содействии Петренко 277
Порошенко назначил стипендии детям погибших в АТО журналистов 22
В январе пропустили все голосования Рады 38 нардепов 50
Кулеба заподозрил сговор для возвращения России в ПАСЕ 79
Аслунд: Власти Украины не борются с коррупцией, они с этого живут 68
Посол США: Многие просили повлиять на НАБУ, но мы этого не делаем 193

Визит немецких депутатов от партии «Альтернатива для Германии» в оккупированный Крым может иметь для них плачевные правовые последствия.

Такое мнение высказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

 


 

 

Безответственный вояж нескольких политиков из партии AfD местного масштаба в незаконно оккупированный Крым может иметь для этих горе-депутатов очень и очень плачевные правовые последствия. Жаль, что наши предупреждения до сих пор не воспринимаются серьезно. Ну что ж, посмотрим», - написал дипломат в Twitter.

По данным российских СМИ, в оккупированный Крым прибыла делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ, среди которых депутаты от правопопулистской партии «Альтернатива для Германии». Депутаты заявили, что их не волнуют угрозы Киева запретить им въезд в Украину.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

65
Теги