Визит немецких депутатов от партии «Альтернатива для Германии» в оккупированный Крым может иметь для них плачевные правовые последствия.

Такое мнение высказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Безвідповідальний вояж кількох 🇩🇪політиків з партії AfD місцевого масштабу на незаконно окупований 🇺🇦Крим може мати для цих горе-депутатів дуже і дуже плачевні правові наслідки. Шкода, що наші попередження досі не сприймаються серйозно. Ну що ж, побачимо @HughBronson_AfD — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 3 февраля 2018 г.





Безответственный вояж нескольких политиков из партии AfD местного масштаба в незаконно оккупированный Крым может иметь для этих горе-депутатов очень и очень плачевные правовые последствия. Жаль, что наши предупреждения до сих пор не воспринимаются серьезно. Ну что ж, посмотрим», - написал дипломат в Twitter.

По данным российских СМИ, в оккупированный Крым прибыла делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ, среди которых депутаты от правопопулистской партии «Альтернатива для Германии». Депутаты заявили, что их не волнуют угрозы Киева запретить им въезд в Украину.



