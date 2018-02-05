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Российские истребители увеличили число ударов по удерживаемым повстанцами городам в сирийской провинции Идлиб после того, как они сбили российский Су-25.

Об этом сообщает Reuters.

Воздушные удары были нанесены по селам и городам, включая Кафр-Нубл и Маасран, а также Саракеб, Маарет-аль-Нууман и Идлиб.

Как сообщают свидетели, под удар попала больница в Маарет-аль-Нуумане, передает Украинская правда.

На видеозаписях, предоставленных спасателями, видно, как из разрушенного здания больницы на носилках выкатывают детей.

Также сообщается о гибели пяти человек при авиаударе по жилому зданию в Кафр Нубле.

В городе Идлиб, столице провинции, по свидетельствам очевидцев, было разрушено как минимум одно пятиэтажное здание, в результате чего вероятно погибло не менее 15 человек.

В результате воздушных ударов, нанесенных в субботу после падения российского самолета в Хан-су-Субли, в этом селе погибли, по меньшей мере, 10 человек, включая детей.

«Мы вытаскиваем тела из-под рухнувших стен. Россияне отомстили мирным жителям, многие из которых уже были перемещены и покинули свои дома из-за предыдущих бомбардировок», - сказал спасатель гражданской обороны Ахмад Хилал.

Как сообщалось, вечером в субботу в сирийской провинции Идлиб был сбит российский Су-25.

Позже минобороны РФ сообщило, что в результате массированного удара высокоточным оружием по району Идлиба, подконтрольному «Джебхат ан-Нусре», погибло более 30 боевиков.

 
ForUm

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