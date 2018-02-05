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Родившийся в Николаеве российский актер Игорь Лифанов попал в базу данных центра «Миротворец».

Такое решение принято из-за посещения актером оккупированного Крыма.

«Поймали уголовника по кличке «Вентилятор». Попался на сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками украинский Крым. Помещен в Чистилище для передачи в правоохранительные органы и спецслужбы Украины с целью постановки на учет. Объект: Лифанов Игорь Романович», – говорится на странице центра в Facebook.

Известность Лифанову принесли роли в фильмах «Жесть», «Дневной дозор», а также в сериалах «Убойная сила», «Спецназ», «Дикий», «Участок».
ForUm

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