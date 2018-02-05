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Братия Десятинного монастыря и религиозная община УПЦ Десятинный храм Рождества Пресвятой Богородицы прощают Александра Горбаня и Алексея Шемотюка, пытавшихся поджечь храм, и просят суд избрать им меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Соответствующие заявления касательно каждого из подозреваемых монахи передали в понедельник, 5 февраля в Апелляционный суд Киева, где сегодня будут рассматривать дело поджигателей, пишет Капитал.

Как отмечается в документе, копей которого располагает издание, служители храма и прихожане считают, что примененная постановлением Шевченковского районного суда города Киева от 28 января 2018 года мера пресечения в виде содержания под стражей является слишком суровой.

«Братия Десятинного храма и вся религиозная община Украинской православной церкви Десятинный храм Рождества Пресвятой Богородицы прощает и понимает, что они оступились и искренне раскаиваются в своих действиях. Мы готовы помочь наставить их на верную и светлую дорогу, которая будет его вести к миру и любви», — отмечается в заявлении, поданном в канцелярию суда.

«Пользуясь правом и возможностью предоставленной нам действующим законодательством ... Религиозная община Украинской православной церкви Десятинный храм Рождества Пресвятой Богородицы просит Высокий Суд избрать относительно Горбаня Александра Александровича и Шемотюка Алексея Владимировича меру пресечения в виде личного поручительства или другую, не связанную с содержанием под стражей», — написали монахи.

В Десятинном монастыре также готовы ответить на заявления о якобы незаконном возведении храма.

«Есть документы, подтверждающие право собственности на храм, в частности соответствующее решение суда. В 2013 году было зарегистрировано право собственности в реестре на недвижимое имущество с согласованием всех необходимых органов. На этом месте восстановили эту часовню и соответствующим образом было зарегистрировано право собственности на этот объект», — заявил протоиерей Александр Бахов, руководитель юридического отдела Украинской православной церкви в эфире программы «Подробности».
ForUm

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