В Херсонской области в районе 200 километра автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск грузовой автомобиль «ДАФ» совершил наезд на автобус «Эталон», в котором находились 19 граждан.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, ДТП произошло в воскресенье, 4 февраля, вечером.

По словам водителя автобуса, во время движения заглох двигатель, и он остановил транспортное средство. В это время сзади двигался грузовик. По словам его водителя, на расстоянии около 15 метров он увидел на своем пути автобус. Затормозить уже не было времени, поэтому произошло столкновение.

В результате ДТП пассажиры автобуса были доставлены в медицинские учреждения областного центра. Сейчас устанавливается степень полученных гражданами телесных повреждений.

Фото: Любимый Херсон

Предварительная правовая квалификация события - ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.