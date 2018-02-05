также в разделеПолитика
Саакашвили проиграл апелляцию по предоставлению политубежища 25
У Порошенко говорят, что в списке кандидатов в ЦИК есть представитель «Батькивщины» 16
Гройсман: Некоторые из подавших в отставку министров могут передумать 63
Порошенко внес в Раду представление на членов ЦИК 22
Парубий обещает уже завтра приступить к законопроекту об антикоррупционном суде 18
Две страны могут войти в ЕС в ускоренном порядке 94
Украина в рейтинге демократий отнесена к «гибридному режиму» 69
Посол: Вояж в Крым может иметь для немецких депутатов плачевные последствия 65
Премьер Польши назвал главную цель закона о запрете «бандеризма» 167
В Польше заявили, что готовы к диалогу по скандальному закону 30
В ФРГ прокомментировали скандальный польский закон 87
Украина призвала изменить процедуру применения вето в СБ ООН 138
Руководители социалистов: Соцпартию по-рейдерски захватил бывший председатель СПУ Илья Кива при содействии Петренко 277
Порошенко назначил стипендии детям погибших в АТО журналистов 22
В январе пропустили все голосования Рады 38 нардепов 50
Кулеба заподозрил сговор для возвращения России в ПАСЕ 79
Аслунд: Власти Украины не борются с коррупцией, они с этого живут 68
Посол США: Многие просили повлиять на НАБУ, но мы этого не делаем 193

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Никоса Анастасиадиса с переизбранием на пост президента Республики Кипр.

«Поздравляю своего коллегу и друга Никоса Анастасиадиса с переизбранием на пост Президента Республики Кипр. Желаю дальнейшего процветания и мира кипрскому народу, а также быстрого и мирного воссоединения Кипрского государства», - говорится в Facebook Главы государства.

В воскресенье, 4 февраля, завершился второй тур президентских выборов на Кипре, где победу одержал Никос Анастасиадис. 71-летний консерватор получил 55,99% голосов. Его оппонента Ставроса Маласа поддержали 44% избирателей.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги