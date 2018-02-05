Президент Украины Петр Порошенко поздравил Никоса Анастасиадиса с переизбранием на пост президента Республики Кипр.

«Поздравляю своего коллегу и друга Никоса Анастасиадиса с переизбранием на пост Президента Республики Кипр. Желаю дальнейшего процветания и мира кипрскому народу, а также быстрого и мирного воссоединения Кипрского государства», - говорится в Facebook Главы государства.

В воскресенье, 4 февраля, завершился второй тур президентских выборов на Кипре, где победу одержал Никос Анастасиадис. 71-летний консерватор получил 55,99% голосов. Его оппонента Ставроса Маласа поддержали 44% избирателей.