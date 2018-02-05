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В Запорожье 3 февраля задержан злоумышленник, убивший военнослужащего в Киеве.

По данным пресс-службы столичной прокуратуры, им оказался 31-летний гражданин Азербайджана.

Преступление произошло в ночь на 1 февраля текущего года в помещении одного из ресторанов на территории Днепровского района столицы.

Во время конфликта, возникшего между двумя группами отдыхающих, один из мужчин выхватил нож и нанес 21-летнему военнослужащему, который находился там во вне служебное время, смертельное ранение в шею.

Совершив убийство, злоумышленник скрылся с места происшествия.

По результатам комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого.  

В настоящее время по согласованию с Киевской местной прокуратурой N4 ему объявлено о подозрении по ч.1 ст.115 УК Украины.

В понедельник, 5 февраля, суд изберет ему меру пресечения.
ForUm

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