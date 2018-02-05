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За прошедшие сутки зафиксировано 5 обстрелов оборонительных укреплений Вооруженных Сил Украины со стороны незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-центр АТО.

В результате ранения получили двое украинских военных, еще один – боевую травму.    

На донецком направлении враг применил тяжелые 120-мм минометы по позициям ВСУ неподалеку Каменки и Новотроицкого, чем грубо нарушил Минские договоренности. Вблизи Водяного боевики обстреляли опорные пункты сил АТО из ручных противотанковых гранатометов. Кроме того, в вечернее время, противник активизировался вокруг шахты Бутовка. В этом районе оккупанты выпустили в сторону военных более сорока мин калибра 82-мм и стреляли из гранатометов различных видов.

На луганском направлении враг из стрелкового оружия вел огонь по украинским позициям у Зайцево.
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