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Вандалы изрисовали стену памяти Кузьме Скрябину возле Воронцовской колоннады в Одессе.

Как сообщает Думская, инцидент произошел в ночь после годовщины смерти певца – со 2 на 3 февраля.

Благодаря неравнодушным одесситам первоначальный вид стены оперативно удалось восстановить.

Это не первый случай осквернения стены. Так, в феврале 2016 года стену испачкали краской.

Напомним, Андрей Кузьменко погиб в дорожно-транспортном происшествии 2 февраля 2015 года.

 
ForUm

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