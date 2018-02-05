Вандалы изрисовали стену памяти Кузьме Скрябину возле Воронцовской колоннады в Одессе.
Как сообщает Думская, инцидент произошел в ночь после годовщины смерти певца – со 2 на 3 февраля.
Благодаря неравнодушным одесситам первоначальный вид стены оперативно удалось восстановить.
Это не первый случай осквернения стены. Так, в феврале 2016 года стену испачкали краской.
Напомним, Андрей Кузьменко погиб в дорожно-транспортном происшествии 2 февраля 2015 года.
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