Массовые мероприятия в Киеве в воскресенье, 4 февраля, прошли без нарушений правопорядка. Об этом ForUm’у сообщили в департаменте коммуникации МВД Украины.

По данным полиции, всего участие в мероприятиях приняли около 3500 граждан: 2,5 тысячи в «Марше за будущее» и тысяча в «Авто евро сила».

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой отметил, что во время акции работали группы «полиции диалога».

«Конфликтов и столкновений не зафиксировано», - добавил он.

Напомним, во время мероприятий в центре Киева охрану правопорядка обеспечивали около 2 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.