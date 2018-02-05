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Массовые мероприятия в Киеве в воскресенье, 4 февраля, прошли без нарушений правопорядка. Об этом ForUm’у сообщили в департаменте коммуникации МВД Украины.

По данным полиции, всего участие в мероприятиях приняли около 3500 граждан: 2,5 тысячи в «Марше за будущее» и тысяча в «Авто евро сила».

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой отметил, что во время акции работали группы «полиции диалога».

«Конфликтов и столкновений не зафиксировано», - добавил он.

Напомним, во время мероприятий в центре Киева охрану правопорядка обеспечивали около 2 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. 
ForUm

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