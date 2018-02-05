Спасатели нашли четырех заблудившихся в Карпатах туристов.

По данным ГосЧС, первое сообщение о потере людей в горах в оперативно-спасательную службу поступило в 12:20 3 февраля.

По предварительной информации, в районе долины Брецкул (направление Говерла) в Раховском районе во время прохождения туристического маршрута потеряли ориентир и заблудились трое туристов, жители города Дубны Львовской области. Для проведения поисковых работ были привлечены 10 спасателей и две единицы техники Лазещинского и Раховского горных поисково-спасательных отделений.

Поисковые работы проводились сразу в двух местах: раховские спасатели обследовали местность в районе г. Брецкул, а их коллеги из с. Лазещина обследовали район перемычки Льва Бориса между горами Говерла и Петрос.

В 11:00 4 февраля лазещинским спасателям удалось отыскать туристов. В медицинской помощи они не нуждались. В 14:00 туристы в сопровождении спасателей добрались до с. Лазещина.

Еще одно тревожное сообщение о потере человека в горах тот же день поступило спасателям в 18:10.

Во время катания на лыжах в районе долины Драгобрат потерял ориентир и заблудился 24-летний житель Ривненской области.

Для проведения поисковых работ были привлечены семь спасателей Ясинянского горного поискового отделения и трое общественных спасателей из одноименного курорта.

Поисково-спасательные работы проводились двумя поисково-спасательными группами путем обследования территории долин Урда и Крачуняска, а также по направлению к с.Чорна Тиса Раховского района.

В 11:30 4 февраля туриста удалось отыскать в колыбе в урочище Грегулець. В медицинской помощи он не нуждался и был доставлен в горнолыжную базу на курорте Драгобрат.