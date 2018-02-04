Убитый в Сирии российский летчик, майор ВС РФ Роман Филиппов никогда не был гражданином Украины, заявил журналист Юрий Бутусов.

«Это кадровый российский военный, который был переведен в Крым из РФ, и вошел в состав 37-го смешанного авиационного полка (командир - полковник Олег Теребунский). Полк базируется на базе Гвардейское в оккупированном Крыму. Информация Минобороны РФ, распространенная российской «Новой газетой», что Филиппов - бывший украинский предатель, не соответствует действительности», - написал он в Facebook.

По его словам, Филиппов был одним из лучших пилотов российской штурмовой авиации, неоднократно принимал участие в военных маневрах «Авиадартс».

«Но решил стать террористом и полетел на войну в Сирию. Российская авиация уже более недели беспощадно бомбит город Сарадиб и окрестные поселения. И за все это время повстанцы ничем не могли ответить российским авиатеррористам», - написал Бутусов.

Он подчеркнул, что Сарадиб не занят террористами ИГИЛ, о которых рассказывает российская пресса.

«Этот город уже давно находился под контролем повстанцев, поддерживаемых Турцией», - заявил Бутусов.

Напомним, 3 февраля сирийские повстанцы сбили штурмовик Су-25 российских ВКС над северо-западной сирийской провинцией Идлиб. Минобороны РФ подтвердило эту информацию.

Источник «Новой газеты» в минобороны сообщил, что пилот – майор Роман Филиппов, бывший украинский летчик из Симферополя. В телеграм-канале «Наблюдатель» опубликовано письмо, которое якобы обнаружили в одежде пилота сбитого Су-25. Там также указано имя «Роман Филиппов».

