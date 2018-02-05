Руководство Польши открыто к диалогу с Израилем и Соединенными Штатами относительно конфликта, возникшего из-за принятия парламентом закона об Институте национальной памяти. Об этом заявил председатель Постоянного комитета Совета министров Яцек Сасин, сообщает Польское радио.

«Премьер-министр создал историко-юридическую группу, которая должна начать диалог с израильской стороной. Мы делаем все, что в наших силах и все важнейшие лица в польском государстве задействованы для разъяснений», - сказал он.

«Надеемся на добрую волю наших партнеров в Израиле и США, что они захотят слушать наши аргументе, а не разжигать конфликт, который не имеет никакого смысла и реальных оснований», - заявил чиновник.

Напомним, Сейм Польши 26 января, а Сенат 1 февраля приняли изменения в закон об Институте национальной памяти которым запретил в стране пропаганду «идеологии украинских националистов».

Новый закон также вводит возможность открытия уголовных производств против лиц, отрицающих совершение преступлений украинских националистов и украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом.

Президент Украины Петр Порошенко выразил обеспокоенностьпринятием данного закона.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что принятие польским парламентом данного закона усиливает односторонние стереотипы и провоцирует реакцию в ответ.

В США призвали Польшу пересмотреть закон об Институте национальной памяти. Также резко раскритиковал польский закон Израиль.