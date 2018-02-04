В Никополе из-за взрывов, в результате которых 31 января пострадал депутат городского совета, открыто еще два уголовных производства. Об этом Радио Свобода 3 февраля сообщили в никопольском городском отделе полиции.

По данным правоохранителей, производства открыли по статьям уголовного кодекса Украины – 377 (угроза или насилие в отношении судьи или его родственников) и 378 (умышленное уничтожение или повреждение имущества судьи). Жена депутата, пострадавшего от взрывов, является судьей Никопольского горрайонного суда.

3 февраля депутаты Никопольского горсовета собрались на внеочередную сессию, чтобы заслушать отчет полиции о расследовании дела.

Накануне судьи Никопольского суда заявили о «системном давлении» на них после взрывов в суде и покушении на убийство мужа судьи и обратились с соответствующим заявлением в Совет судей Украины.

Как пояснили в суде, обращение было вызвано последними резонансными событиями в Никополе – взрывами в суде, совершенными отцом одного из подсудимых 30 ноября 2017, и покушением на жизнь мужа судьи Валерии Рыбаковой 31 января 2018.

В суде заявляют, что после этих двух случаев на судей Никопольского суда «оказывается давление путем угроз судьям и членам их семей, в том числе и через социальные сети», в частности, являются угрозы о повреждении имущества.

Судьи попросили Совет судей Украины обратиться в Высший совет правосудия и Генпрокуратуру.

Напомним, злоумышленник бросил внутрь гаража две гранаты – предварительно Ф-1 и РГД-5. После нападения он скрылся, а мужчину с множественными осколочными ранениями обеих ног доставили в больницу.