В Каменко-Бугском районе Львовской области перевернулся автобус с любительской футбольной командой «Малинск» Ривненской области. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на патрульную полицию Львова.

ДТП произошло между селами Дидилов и Банюны в результате неблагоприятных погодных условий. По информации правоохранителей, во время ДТП никто не пострадал.



Пресс-секретарь патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий отметила, что ДТП произошло на опасном повороте между селами. «Водитель не учел дорожных условий и не выбрал безопасной скорости, на повороте автобус начало нести. Водитель зацепил отбойник и уже остановился, однако автобус не устоял и перевернулся на бок, съехав в кювет», – заявила она. В автобусе было 20 членов футбольной команды «Малинск» и водитель, которые возвращались с тренировки в сторону Ривного.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Figor.zinkevych%2Fposts%2F1614435531943399&width=500" width="500" height="708" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>