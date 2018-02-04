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В Каменко-Бугском районе Львовской области перевернулся автобус с любительской футбольной командой «Малинск» Ривненской области. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на патрульную полицию Львова.

ДТП произошло между селами Дидилов и Банюны в результате неблагоприятных погодных условий. По информации правоохранителей, во время ДТП никто не пострадал.

Пресс-секретарь патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий отметила, что ДТП произошло на опасном повороте между селами. «Водитель не учел дорожных условий и не выбрал безопасной скорости, на повороте автобус начало нести. Водитель зацепил отбойник и уже остановился, однако автобус не устоял и перевернулся на бок, съехав в кювет», – заявила она. В автобусе было 20 членов футбольной команды «Малинск» и водитель, которые возвращались с тренировки в сторону Ривного. 

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