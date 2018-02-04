По факту смертельного ДТП на проспекте Шухевича в Киеве, в котором погибли 2 человека, начато уголовное производство, сообщает пресс-служба столичного главка.

«По данному факту следственным управлением полиции Киева начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту, который на момент ДТП находился в состоянии опьянения, грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет», - говорится в сообщении.

По данным полиции, еще двое пострадавших и виновник аварии госпитализированы.

«45-летний водитель автомобиля «Мерседес» двигался по встречной полосе проспекта Шухевича и по требованию сотрудников полиции не остановился. В дальнейшем правонарушитель столкнулся с автомобилем «Дачия Логан», «Ауди», «Тойота» и «Опель». Вследствие ДТП 50-летний водитель «Дачия» и его 35-летняя пассажирка погибли на месте, а водителя «Ауди», пассажирку «Опеля» и водителя «Мерседеса» госпитализировали в больницу», - сообщили в полиции.