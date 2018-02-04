В Венеции из-за непривычно холодной для региона погоды и низких приливов стремительно высыхают каналы. Ситуация в ряде районов катастрофическая, пишет Daily Mail.

Как отмечается, из-за обмеления гондольерам приходится временно приостанавливать свою работу, а людям искать другие транспортные сообщения.

По информации издания, местами вода опустилась до полутора метров, где-то вообще вышел на поверхность вековой ил, передает 112 Украина.

Коммунальщики пробуют ликвидировать проблему посредством применения искусственного притока воды, но пока ее не достаточно для того, чтобы наполнить каналы.

Синоптики отмечают, что сезон дождей и паводков придет в Венецию только к началу следующей недели, ввиду чего ситуация с отсутствием транспорта сохранится на протяжении нескольких дней.

Туристы разочарованы.

Примечательно, этот странный феномен происходит в Венеции уже третий год подряд. Так, два года назад уровень воды был на 72 сантиметра ниже нормы, значительно сокращая водный путь для гондол и водных такси.