За прошедшие сутки зафиксировано 5 обстрелов оборонительных укреплений сил АТО со стороны боевиков.

В результате вражеских обстрелов ранения получили двое украинских военных, сообщает пресс-центр штаба.

На луганском направлении враг после обеда активизировался в районе светлодарской дуги. В частности, противник применил 120-ти и 82-мм минометы, вооружения БМП, зенитную установку и крупнокалиберные пулеметы и около часа обстреливал опорные пункты ВСУ вокруг Луганского. Из гранатометов различных видов и пулеметов боевики вели огонь вблизи Лозового, а из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов нарушали перемирие неподалеку Зайцево.

На донецком направлении российско-оккупационные войска применили 82-мм минометы в пригороде Авдеевки и у Новотроицкого.