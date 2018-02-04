Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак заявила на встрече с избирателями в Санкт-Петербурге о намерении участвовать в выборах в Государственную Думу, которые пройдут в России в 2021 году.

«Когда закончатся выборы президента, я начну формировать свое движение. Я уже вступила в партию «Гражданская инициатива» - если мы договоримся, то я буду делать это с ней, если нет, то я буду делать свое движение. Я буду идти на выборы в Думу – это моя следующая цель, 2021 год», - сказала Собчак, передает ТАСС.

Она добавила, что «следующей точкой станут президентские выборы», которые пройдут в России в 2024 году. Во время встречи с избирателями Собчак неоднократно говорила, что понимает, что президентские выборы 2018 года она не выиграет.

Она также отметила, что считает, что выборы президента – это альтернатива для тех людей, кто хочет выразить свою позицию, но не хочет участвовать в уличных акциях. Она также сказала, что планирует голосовать на президентских выборах в 2018 году в Москве. «Буду голосовать в Москве, по месту прописки, я же там сейчас прописана», - сказала Собчак.

На открытии избирательного штаба в Твери Собчак заявила о том, что пришла в политику «всерьез и надолго». Выборы президента в России пройдут 18 марта.

Напомним, телеведущая Ксения Собчак 18 октября 2017 объявила, что выдвинет свою кандидатуру на выборах президента. Она назвала себя кандидатом «Против всех».

