также в разделеМир
В Сирии сбит российский штурмовик, в РФ заявили об ответном ударе 150
Археологи нашли десятки тысяч построек майя 73
Минфин США: Санкции против РФ могут ударить по американскому бизнесу 76
КНДР за год заработала $200 млн на экспорте в обход санкций 30
В РФ прокомментировали ядерную доктрину США 99
Обнародован доклад о злоупотреблениях ФБР в расследовании по РФ 68
США в новой ядерной доктрине прогнозируют удар со стороны РФ 35
В Минске осудили авторов российского сайта за разжигание межнациональной розни 33
Во Франции в результате крушения 2 военных вертолетов погибли 5 человек 46
У Трампа объяснили, зачем глав спецслужб РФ пустили в США 124
Во Франции мигранты устроили массовую драку, ранены 5 человек 75
Старший сын Фиделя Кастро покончил с собой 94
СМИ: В знак протеста Израиль отзовет своего посла из Польши 203
ЧМ-2018 в России может сорвать саранча 115
СМИ: Главы трех разведслужб РФ недавно ездили в Вашингтон 59
СМИ: США неудачно испытали систему ПРО в Тихом океане 73
Atlantic Council: «Кремлевский доклад» неожиданно заменили перед утверждением 85
Германия разрешила строительство «Северного потока-2» 223

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак заявила на встрече с избирателями в Санкт-Петербурге о намерении участвовать в выборах в Государственную Думу, которые пройдут в России в 2021 году.

«Когда закончатся выборы президента, я начну формировать свое движение. Я уже вступила в партию «Гражданская инициатива» - если мы договоримся, то я буду делать это с ней, если нет, то я буду делать свое движение. Я буду идти на выборы в Думу – это моя следующая цель, 2021 год», - сказала Собчак, передает ТАСС.

Она добавила, что «следующей точкой станут президентские выборы», которые пройдут в России в 2024 году. Во время встречи с избирателями Собчак неоднократно говорила, что понимает, что президентские выборы 2018 года она не выиграет.

Она также отметила, что считает, что выборы президента – это альтернатива для тех людей, кто хочет выразить свою позицию, но не хочет участвовать в уличных акциях. Она также сказала, что планирует голосовать на президентских выборах в 2018 году в Москве. «Буду голосовать в Москве, по месту прописки, я же там сейчас прописана», - сказала Собчак.

На открытии избирательного штаба в Твери Собчак заявила о том, что пришла в политику «всерьез и надолго». Выборы президента в России пройдут 18 марта.

Напомним, телеведущая Ксения Собчак 18 октября 2017 объявила, что выдвинет свою кандидатуру на выборах президента. Она назвала себя кандидатом «Против всех».
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги