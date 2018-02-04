Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак заявила на встрече с избирателями в Санкт-Петербурге о намерении участвовать в выборах в Государственную Думу, которые пройдут в России в 2021 году.
«Когда закончатся выборы президента, я начну формировать свое движение. Я уже вступила в партию «Гражданская инициатива» - если мы договоримся, то я буду делать это с ней, если нет, то я буду делать свое движение. Я буду идти на выборы в Думу – это моя следующая цель, 2021 год», - сказала Собчак, передает ТАСС.
Она добавила, что «следующей точкой станут президентские выборы», которые пройдут в России в 2024 году. Во время встречи с избирателями Собчак неоднократно говорила, что понимает, что президентские выборы 2018 года она не выиграет.
Она также отметила, что считает, что выборы президента – это альтернатива для тех людей, кто хочет выразить свою позицию, но не хочет участвовать в уличных акциях. Она также сказала, что планирует голосовать на президентских выборах в 2018 году в Москве. «Буду голосовать в Москве, по месту прописки, я же там сейчас прописана», - сказала Собчак.
На открытии избирательного штаба в Твери Собчак заявила о том, что пришла в политику «всерьез и надолго». Выборы президента в России пройдут 18 марта.
Напомним, телеведущая Ксения Собчак 18 октября 2017 объявила, что выдвинет свою кандидатуру на выборах президента. Она назвала себя кандидатом «Против всех».
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время