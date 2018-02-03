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Украинка Марта Костюк успешно выступила на турнире Международной федерации тенниса (ITF) Womens Circuit в австралийском городе Берни (призовой фонд $60 тысяч).

В финальном противостоянии 15-летняя киевлянка за 1 час 8 минут одержала уверенную победу над посеянной под 1-м номером 25-летней швейцаркой Викторией Голубич - 6:4, 6:3, сообщает Укринформ.

Титул в Берни стал для Костюк вторым на профессиональном уровне в ее карьере. В прошлом году Марта стала самой молодой нашей теннисисткой, которая когда-либо побеждала на турнире ITF, выиграв титул на 25-тысячнике в венгерском Дунакеси.

Победа на турнире в Австралии позволит Костюк в следующий понедельник снова установить личный рекорд в мировом рейтинге, став самой молодой теннисисткой в ​​Топ-200. Благодаря этому украинка сможет уже непосредственно попасть в квалификации турниров серии Большого Шлема.

С победой юную украинку поздравил Президент Петр Порошенко. 
ForUm

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