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Украинская сторона СЦКК предупреждает о возможных аварийных ситуациях на предприятиях Донбасса  с непредсказуемыми последствиями.

«Преступная деятельность (бездействие) главарей оккупационной власти ОРДО по игнорированию заявок предприятий Донбасса о предоставлении гарантий безопасности на время проведения обслуживания и ремонтно-восстановительных работ на критических объектах инфраструктуры уже в ближайшей перспективе может привести к аварийным ситуациям с непредсказуемыми последствиями», - говорится в заявлении СЦКК.

Так, срочного реагирования требует ситуация, сложившаяся на объектах шламонакопителя 3-й очереди промышленных отходов коксохимического производства ООО НПО «Инкор и Ко» (расположен вблизи населенного пункта Новгородское, Донецкая область).

«Большое количество осадков и сезонные колебания температуры требуют немедленного проведения работ по обслуживанию и текущему ремонту объектов шламонакопителя, среди которых: восстановление всасывающего устройства трубопровода возврата осветленной воды из шламонакопителя 3-й очереди к предприятию для перелива опасных веществ через дамбу; обследование дамбы шламонакопителя 3-й очереди и шламопроводов; отбор проб жидкости и твердых отложений; отсыпка глиной дамбы шламонакопителя», - говорится в заявлении.

Украинская сторона СЦКК и представители аварийно-спасательной службы указанного фенольного производства скоординировали необходимый порядок действий по проведению обслуживания и ремонта определенных объектов. Однако проведение работ невозможно, поскольку до этого времени нет гарантий безопасности со стороны ОРДО.

«Подобные действия (бездействие) главарей ОРДО могут привести к экологической катастрофе на Донбассе, последствия которой ощутят на себе все жители по обе стороны линии разграничения», - резюмировала украинская сторона СЦКК.

 
ForUm

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