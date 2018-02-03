Северная Корея за 2017 год заработала около 200 млн долларов, экспортируя уголь и оружие в обход санкций ООН.

Об этом говорится в секретном докладе независимых наблюдателей ООН, пишет Украинская правда со ссылкой на Reuters.

В докладе отмечается, что КНДР отправляла уголь в порты в России, Китае, Южной Корее, Малайзии и Вьетнаме, в основном используя поддельные документы, в которых указывалось, что груз является российским или китайским.

«КНДР (Северная Корея) уже нарушает последние резолюции, используя глобальные сети поставок нефти, привлекая иностранных граждан, офшорные компании и международную банковскую систему», - говорится в 213-страничном докладе.

Наблюдатели сообщают, что они расследовали сотрудничество между Сирией и Мьянмой в сфере разработки баллистических ракет, включая совершенные в 2012-2017 гг., более 40 поставок из Северной Кореи в Сирийский научно-исследовательский центр, который занимается программой химического оружия в стране.

Они проверили две таких отправки и выяснили, что КНДР поставляла кислотостойкую плитку, в количестве, достаточном, чтобы обложить крупномасштабный промышленный объект.

В докладе также указывается, что одна из стран, которая не называется, имеет доказательства того, что Северная Корея, кроме обычного вооружения, поставляла баллистические ракеты в Мьянму, в том числе несколько ракет класса «земля-воздух».

Представитель Мьянмы в ООН Хау К Суан заявил, что правительство его страны пока не заключало соглашений по торговле оружием с Северной Кореей и придерживается резолюции Совета Безопасности.

Наблюдатели ООН также выяснили, что КНДР осуществила с января по август прошлого года 16 поставок угля в порты России, Китая, Малайзии и Вьетнама.

Принятая в 2016 году резолюция ООН предусматривала ограничения на экспорт угля и требовала, чтобы страны, импортирующие северокорейский уголь, докладывали об этом комитету по санкциям Совета безопасности ООН. Отмечается, что Малайзия сообщила лишь об одной такой поставке.

После того, как 5 августа был введен полный запрет на экспорт угля, по данным наблюдателей, КНДР осуществила еще 23 поставки угля в порты в России, Китае, Южной Корее и Вьетнаме.

Напомним, 22 декабря Совет Безопасности ООН единогласно принял новые санкции против Северной Кореи в ответ на недавний запуск межконтинентальной баллистической ракеты, которые, среди прочего, резко ограничивают поставки нефти в эту страну.

Агентство Reuters со ссылкой на два источника среди европейских структур безопасности сообщил, что российские танкеры поставляли топливо в Северную Корею меньшей мере три раза в последние месяцы, передавая груз в море.

СМИ Южной Кореи также обнародовали информацию о том, что спутники обнаружили китайские корабли, которые передают нефть судам Северной Кореи.

26 января Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Северная Корея продает уголь, поставляя его в российские порты, из которых он переправляется в Южную Корею и Японию.

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в том, что она помогает КНДР обходить международные санкции.