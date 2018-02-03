Во Львове горел храм святого князя Владимира Украинской православной церкви Московского патриархата.

По данным ГосЧС, сообщение о пожаре на проспекте Красной Калины во Львове поступило ночью 3 февраля.

«Загорелась современная деревянная постройка церкви Святого князя Владимира. Огнем была уничтожена обшивка крыши, деревянное перекрытие на площади 100 квадратных метров, пол и церковный инвентарь. Пожар был оперативно локализован и ликвидирован. Здание церкви спасено», - подчеркнули в ведомстве.

По данным Zaxid.net, этот тот самый храм, который неделю назад призвали демонтировать активисты и законность строительства которого должны проверить Госархстройинспекция и Госгеокадастр.