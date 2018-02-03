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Сотрудники Главного управления Службы безопасности Украины в АР Крым и Севастополе ожидали назначенного Кремлем экс-заместителя министра аннексированного Крыма на административной границе с полуостровом. Об этом сообщила пресс-секретарь крымского управления СБУ Кристина Владимирцева, передает Радио Свобода.

«Это работа именно нашего крымского управления. Оперативники провели работу и знали, что он будет ехать. Они его ждали. Как только он пересек админграницу, его задержали, чего-то экстраординарного в задержании не было», - сказала Владимирцева.

По ее словам, сотрудники крымского управления проводят работу по спискам лиц, которые ранее были госслужащими Украины, а позже начали работать в назначенных Россией органах власти в аннексированном Крыму. По ним возбуждены уголовные производства, продолжаются заочные рассмотрения.

Напомним, сотрудники СБУ 2 февраля задержали бывшего «заместителя главы министерства спорта» аннексированного Россией Крыма в пункте пропуска «Каланчак». По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, он направлялся на материковую Украину с целью получить заграничный биометрический паспорт.

Следователи Главного управления СБУ в АР Крым открыли уголовное производство по статье «государственная измена». Суд на материковой части Украины 3 февраля изберет меру пресечения задержанному.
ForUm

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