Археологи обнаружили в джунглях Гватемалы руины более 60 тысяч построек цивилизации майя. Открытие было сделано при помощи лазерной технологии, способной обнаружить возведенные человеком структуры под густым пологом тропического леса, сообщает ВВС.

Ученым удалось составить карты более 2000 квадратных километров в департаменте Петен на севере Гватемалы. В этой части джунглей были найдены дома, дворцы, дороги и оборонительные сооружения.

Эта местность расположена вблизи уже известных руин городов майя. Судя по всему, население региона составляло на несколько миллионов больше человек, чем предполагали исследователи.

Археологи уверены, что новая технология полностью изменит наши знания о цивилизации майя.

«Это один из самых важных прорывов в полуторавековой истории археологических исследований майя», - говорит профессор археологии и антропологии Брауновского университета Стивен Хьюстон.

Результаты исследований указывают на то, что в Центральной Америке существовала не менее развитая цивилизация, чем в Древней Греции или Китае, пишет National Geographic.

«Полученные с помощью технологии данные ясно демонстрируют, что весь этот регион представлял собой целую систему городов и поселений, масштабы и плотность населения которых до сих пор недооценивались», - говорит археолог Томас Гаррисон из Колледжа Итаки.

При помощи технологии Лидар ученым удалось удалить на экране компьютера полог джунглей и создать трехмерное изображение построек, прячущихся под деревьями.

«Нам понадобится 100 лет для того, чтобы изучить все полученные данные и понять, что именно мы нашли», - говорит археолог Франсиско Эстрада-Белли из Тулейнского университета в Новом Орлеане.

Археологи много лет ведут раскопки в месте под названием Эль-Соц на севере Гватемалы. Но при помощи лидаров, например, были обнаружены километры оборонительных сооружений, которых на земле до сих пор не замечали.

За последние несколько лет также были обнаружены до сих пор неизвестные руины городов в Камбодже, близ храмового комплекса Ангкор-Ват.

До сих пор считалось, что цивилизация майя во времена своего расцвета, 1500 лет назад, занимала площадь примерно в два раза больше, чем средневековая Англия, и что там жили около пяти миллионов человек.

«Новые данные указывают, что там могли жить от 10 до 15 миллионов человек, в том числе и в низинных болотистых районах, которые до сих пор считались непригодными для жизни», - говорит археолог Франсиско Эстрада-Белли.

Насколько можно судить, большая часть из 60 тысяч обнаруженных сооружений были домами с соломенной крышей, которые устанавливались на каменной платформе.

Кроме того, была найдена семиэтажная пирамида, которая настолько покрыта растительностью, что полностью вписывается в окружающие джунгли и совсем незаметна.

Ученых больше всего удивила сложная и разветвленная система дорог, соединяющих все города и поселения майя в этом районе. Дороги были приподняты над уровнем местности, благодаря чему ими можно было пользоваться даже в дождливый сезон.

Они также были достаточно широкими – это дает основания предполагать, что ими активно пользовались и что здесь, видимо, процветала торговля.