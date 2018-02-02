Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует еще одно дело о возможных злоупотреблениях в Министерстве экологии в период, когда его возглавлял соратник экс-президента Виктора Януковича Николай Злочевский.

«Сейчас детективы НАБУ расследуют факты злоупотреблений, которые, по версии следствия, имели место при закупке Минэкологии в 2011 году на средства государственного бюджета услуг по дистанционному зондированию земли», - заявили в НАБУ в ответ на запрос программы «Схемы».

Дело расследуется по статьям «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (в особо крупном размере, совершенные организованной группой)», легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (в особо крупном размере, совершенные организованной группой)», «злоупотребление властью или служебным положением», «служебный подлог (повлекшее тяжкие последствия)».

Как сообщили в НАБУ, досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, о подозрении пока никому не сообщали.

В бюро добавили, что получили это дело от Генеральной прокуратуры по подследственности в конце 2015 года. Тогда же НАБУ передали еще одно уголовное производство, открытое следователями ГПУ, по фактам возможных злоупотреблений при выдаче в 2010-2012 годах специальных разрешений на пользование недрами субъектам хозяйствования. Это производство, напоминают в НАБУ, было закрыто в августе 2017 по решению Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Закрытое уголовное производство касалось незаконной выдачи чиновниками Министерства экологии и природных ресурсов разрешений в 2010-2012 годах на пользование недрами компаниям, связанным с тогдашним министром Злочевским.

1 февраля СМИ со ссылкой на источники сообщили, что якобы экс-министр вернулся в Украину.

В начале 2017 Burisma Group заявила о закрытии в Украине всех процессуальных и судебных действий в отношении президента группы Николая Злочевского и операционных компаний. Как говорилось в сообщении компании от 12 января, это решение является результатом «взаимной многомесячной работы двух команд - Генеральной прокуратуры Украины и Burisma Group». В ГПУ уточнили, что дело о незаконном обогащении и отмывании средств закрыли 1 ноября 2016 из-за отсутствия признаков преступления.

Эксперты Transparency International и «Центра противодействия коррупции», изначально следившие за расследованием, считают, что Генпрокуратура сознательно закрыла уголовные дела в отношении Злочевского и его компании в результате политических договоренностей.

Ранее программа «Схемы» обнаружила, что по меньшей мере три предприятия, конечными бенефициарами которых является Президент Украины Петр Порошенко и его близкие соратники во власти - Игорь Кононенко и Олег Гладковский, в течение 2016 покупали газ для своих производственно-бытовых нужд у фирмы ООО «Пари» (Burisma Group). Конечным бенефициаром этой фирмы является Злочевский.

2 февраля генпрокурор Луценко заявил, что ГПУ не имеет отношения к закрытию дел против Злочевского, поскольку все производства передала в Национальное антикоррупционное бюро.