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Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма прогнозирует, что очередной обмен военнопленными может состояться до марта. Об этом он сказал журналистам, передают Українські Новини.

«Я думаю, что сегодня никто не скажет, когда это будет. Переговоры ведутся очень активно. Но это зависит от многих-многих факторов, а главный фактор – это позиция российской стороны. Если Россия скажет «да», тогда состоится обмен. Вы же видите, какая сейчас ситуация, в том числе в России, в связи с этими списками. Это тоже влияет, еще и накануне выборов. Хотя мне кажется, что накануне выборов такой гуманитарный акт был бы полезным и для президента Российской Федерации. Все же думаю, что обмен до марта обязательно будет. Мне и всем так хотелось бы», - сказал он.

Выборы президента России состоятся 18 марта.

Напомним, 27 декабря 2017 состоялся обмен пленными между ОРДЛО и Украиной.

Всего на подконтрольную Украине территорию вернулись 73 человека.

Украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человек. 

По данным СБУ, еще 103 украинца остаются заложниками в Донецке и Луганске.

После этого Президент распорядился немедленно возобновить переговоры по возвращению украинских заложников из РФ и ОРДЛО. Ранее анонсировалось, что новый обмен может пройти по формуле «74 на 29».
ForUm

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