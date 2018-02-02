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Минский городской суд 2 февраля приговорил авторов сайта Regnum до пяти лет лишения свободы с отсрочкой наказания до трех лет, их освободили под подписку о невыезде.

Как сообщает Радио Свобода, суд признал виновными в разжигании межнациональной розни в составе группировки преподавателя университета информатики из Минска Юрия Павловца, бывшего школьного сторожа из Бреста Дмитрия Алимкина и редактора журнала «Новая экономика» из Минска Сергея Шиптенко.

Авторы Regnum провели под стражей в Минском следственном изоляторе почти 14 месяцев. Это время зачислили в срок отбывания наказания.

Осужденные не признали своей вины, в последнем слове называли процесс политическим и после суда заявили, что будут обжаловать приговор. Во время процесса они признали, что за свои статьи получали деньги от редакций из Москвы и от российского посольства в Минске.

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении фигурантов стали выводы Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия или отсутствия признаков экстремизма при Министерстве информации. Комиссия пришла к выводу о наличии экстремизма в публикациях белорусских авторов российских сайтов.

Эти выводы подтвердила комплексная психолого-лингвистическая экспертиза, которую проводили два филолога и психолог Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси.

Авторы в своих материалах высказывали, в частности, пророссийские взгляды и продвигали идею близкой интеграции между Россией и Беларусью.

Regnum – российское негосударственное агентство, которое освещает события в России в бывших советских республиках.
ForUm

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